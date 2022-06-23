Разрешение украинцам собирать грибы и ягоды в беларуси: в ГПСУ заявили, что это провокация

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"Хотел бы отметить, что несколько дней назад пограничный комитет республики беларусь сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике „Ольманские болота" для сбора дикороссов. Подчеркиваю, что такое решение ими принято в одностороннем порядке и это фактически провокация. Потому что договоренности, которые происходили и раньше относительно сбора дикороссов или информирования по линии погранично-представительного аппарата, не проводились", - рассказал Демченко.

Детали

По словам Демченко, поскольку Белоруссия поддерживает российскую агрессию против Украины, безопасность украинцев на ее территории остается под большим вопросом.

"Поэтому я прошу жителей приграничья сознательно и взвешенно относиться к этому. Отмечу, что временные места пропуска граждан через границу на этом направлении будут временно не функционировать и пропуск наших граждан в направлении беларуси не будет осуществляться", - отметил Демченко.

Он напомнил, что органы власти Ровенской области уже сообщали, что по решению совета обороны области для сбора дикороссов определены четкие зоны, которые доведены до всех местных жителей.

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Кроме того, Демченко прокомментировал ситуацию относительно границы с беларусью.

"Существенных изменений в обстановке на данный момент не отмечается, подразделения из беларуси продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Это ориентировочно 7 батальонов, а также отдельные подразделения министерства внутренних дел рб. В приграничных районах сопредельной страны проводятся мероприятия по инженерному обустройству и фиксируются применения средств радиоэлектронной борьбы", – рассказал Демченко.

Дополнение

В белорусской пограничной службе сообщили, что жители украинского приграничья с 1 июля могут собирать дикороссы в Столинском районе.