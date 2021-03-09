Доза вакцини Pfizer/BioNTech нейтралізує нові штами коронавірусу - дослідження

Деталі

Так, під час лабораторних експериментів, вакцина продемонструвала “приблизно еквівалентні” рівні нейтралізуючої активності проти штамів з Бразилії та Великої Британії в порівнянні з версією вірусу, відомої на початку минулого року. Згідно з листом, опублікованим в New England Journal of Medicine, він також показав “стійку, але нижчу” активність проти варіанту з Південної Африки.

Дослідження проводилося вченими Медичного відділення Техаського університету в Галвестоні, штат Техас.

В ході дослідження були протестовані зразки сироватки, взяті у людей через дві або чотири тижні після того, як вони отримали другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech. Вони були протиставлені вірусам, які були сконструйовані так, щоб мати мутації з трьох вірусних ліній.

Доповнення

За даними ВООЗ, штам коронавірусу, який відрізняється високим рівнем заразність VOC 202012/01, і який був виявлений спочатку у Великій Британії, був виявлений вже в 106 країнах.



До 56 держав розширилася географія поширення штаму 501Y.V2, виявленого в ПАР, а штам P.1, присутність якого спочатку було виявлено в Бразилії і Японії, циркулює зараз в 29 в країнах.

Крім того, вчені не так давно виявили новий варіант коронавірусу B.1.525, схожий з “британським”. Можливі випадки зараження зафіксовані в більш ніж 20 країнах.



Відзначимо також, що, як стало відомо минулого тижня, в Україні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих з Івано-Франківської області, біологічні зразки у яких відібрали ще два тижні тому.