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Доза вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализует новые штаммы коронавируса - исследование

Доза вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализует новые штаммы коронавируса - исследование

Киев  •  УНН

 • 15707 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Согласно новому исследованию, вакцина против коронавируса от Pfizer Inc. и BioNTech SE показала высокую способность нейтрализовать штаммы коронавируса, впервые обнаруженные в Бразилии, Великобритании и Южной Африке, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Так, во время лабораторных экспериментов, вакцина продемонстрировала “примерно эквивалентные” уровни нейтрализующей активности против штаммов из Бразилии и Великобритании по сравнению с версией вируса, известной в начале прошлого года. Согласно письму, опубликованному в New England Journal of Medicine, он также показал “устойчивую, но более низкую” активность против варианта из Южной Африки.

Исследование проводилось учеными Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, штат Техас.

В ходе исследования были протестированы образцы сыворотки, взятые у людей через две или четыре недели после того, как они получили вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. Они были противопоставлены вирусам, которые были сконструированы так, чтобы иметь мутации из трех вирусных линий.

Дополнение

По данным ВОЗ, штамм коронавируса, который отличается высоким уровнем заразности VOC 202012/01, и который был обнаружен сначала в Великобритании, был обнаружен уже в 106 странах.

До 56 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого сначала было обнаружена в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 29 в странах.

Кроме того, ученые не так давно обнаружили новый вариант коронавируса B.1.525, схожий с “британским”. Возможные случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах.

Отметим также, что, как стало известно на прошлой неделе, в Украине зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области, биологические образцы у которых отобрали еще две недели назад.

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