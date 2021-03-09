"Нігерійський" штам коронавірусу виявили в уже понад 20 країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Новий “нігерійський” варіант коронавірусу B.1.525, схожий з “британським”, виявлений вже у більш ніж 20 країнах, згідно з даними вчених Університету Единбурга на сервісі вірусної номенклатури Pangolin, передає УНН.
Деталі
Так, секвенування генома виявило 389 можливих випадків зараження новим варіантом коронавірусу, у таких країнах як Данія (121), Велика Британія (73), Нігерія (49), Сполучені Штати Америки (39), Німеччина (26), Італія (13), Нідерланди (9), Франція (7), Японія (7), Бельгія (7), Канада (5), Гана (5), Ірландія (4), Словенія (4), Австралія (3), Іспанія (3), Фінляндія (2), Малайзія (2), Австрія (2), Норвегія (2), Швейцарія (2), Йорданія (2), Майотта (1), Сінгапур (1).
У матеріалах для дослідження, взятих від пацієнтів з цих країн, було виявлено новий варіант.
Що було раніше
На початку березня Італія підтвердила виявлення "нігерійського" варіанту коронавірусу. Учені з Італійського товариства вірусологів заявили, що мутація може бути стійкою до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19.
Контекст
Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії в кінці грудня 2020 року. Директор Африканських центрів з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг повідомляв, що новий штам був виявлений на тлі зростання в країні кількості заражень коронавірусною інфекцією. При цьому він говорив, що немає ніяких доказів про більшу заразність нової мутації.