"Нигерийский" штамм коронавируса обнаружили в уже более чем 20 странах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Новый "нигерийский" вариант коронавируса B.1.525, схожий с "британским", обнаружен уже в более чем 20 странах, согласно данным ученых Университета Эдинбурга на сервисе вирусной номенклатуры Pangolin, передает УНН.
Детали
Так, секвенирование генома выявило 389 возможных случаев заражения новым вариантом коронавируса, в таких странах как Дания (121), Великобритания (73), Нигерия (49), Соединенные Штаты Америки (39), Германия (26), Италия (13), Нидерланды (9), Франция (7), Япония (7), Бельгия (7), Канада (5), Гана (5), Ирландия (4), Словения (4), Австралия (3), Испания (3), Финляндия (2), Малайзия (2), Австрия (2), Норвегия (2), Швейцария (2), Иордания (2), Майотта (1), Сингапур (1).
В материалах для исследования, взятых от пациентов из этих стран, было обнаружено новый вариант.
Что было ранее
В начале марта Италия подтвердила обнаружение "нигерийского" варианта коронавируса. Ученые из Итальянского общества вирусологов заявили, что мутация может быть устойчивой к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.
Контекст
Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщал, что новый штамм был обнаружен на фоне роста в стране числа заражений коронавирусной инфекцией. При этом он говорил, что нет никаких доказательств о большей заразности новой мутации.