Довідка ДСНС за добу: 1 926 викликів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 926 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 926 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 14 осіб, 104 будівлі та 10 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 1 735 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.