Довідка ДСНС за добу: 1 486 викликів, врятовано життя 7 людей

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 486 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 7 осіб, 43 будівлі та 7 од. автотракторної техніки”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 1 745 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.