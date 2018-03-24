Справка ГСЧС за сутки: 1 486 вызовов, спасено 7 человек

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 917 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 47897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66070 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 24 марта. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 486 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ДСНС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 486 выездов. В результате принятых мер спасено 7 человек, 43 здания и 7 ед. автотракторной техники”, — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки спасатели совершили 1 745 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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