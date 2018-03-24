Справка ГСЧС за сутки: 1 486 вызовов, спасено 7 человек

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 486 выездов. В результате принятых мер спасено 7 человек, 43 здания и 7 ед. автотракторной техники”, — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки спасатели совершили 1 745 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.