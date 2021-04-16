Довибори у Раду: ЦВК прийняла уточнений протокол з підсумками голосування на Прикарпатті

Деталі

Зазначається, що відомості уточненого протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 87.

За результатами його доповіді у членів ЦВК виникла значна кількість уточнюючих питань, які вони озвучили голові ОВК та одному із присутніх членів цієї комісії.

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Голова Комісії Олег Діденко розповів, що вже зараз відомо про наявність двох судових справ щодо складення уточненого протоколу окружною комісією та зазначив:

“ЦВК ретельно опрацює усі отримані від ОВК матеріали, а також суди проаналізують наскільки правильно чи неправильно були виконані окружною виборчою комісією попередні рішення судів, що набрали законної сили. Таким чином ми отримаємо остаточні рішення, які враховуватимемо при встановленні результатів голосування в цьому окрузі”, — повідомив Діденко.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мали встановити до 12 квітня 2021 року.

Відразу після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Згодом ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.

Врешті ЦВК зобов’язала ОВК № 87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування та надати не пізніше 17:00 15 квітня протокол з поміткою “Уточнений” з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.