"Довгоочікувана" зустріч з Байденом і не тільки: в ОП оприлюднили план Зеленського на день
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, о 14:00 за місцевим часом – 21:00 за Києвом – зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Окрім того, у середу Глава держави матиме ще низку важливих зустрічей. Порядок денний Президента оприлюднив його речник Президента України Сергій Никифоров, повідомляє УНН.
Цитата:
“Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч. По тому в Капітолії - зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та Перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому”, — написав Никифоров у Facebook.
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Крім того, з його слів, сьогодні у Зеленського відбудеться зустріч з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей - керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші.
Також разом з Першою леді заплановані відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту.
Додамо
Наразі Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах. Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.