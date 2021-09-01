"Довгоочікувана" зустріч з Байденом і не тільки: в ОП оприлюднили план Зеленського на день

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“Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч. По тому в Капітолії - зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та Перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому”, — написав Никифоров у Facebook.

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Крім того, з його слів, сьогодні у Зеленського відбудеться зустріч з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей - керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші.

Також разом з Першою леді заплановані відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту.

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Наразі Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах. Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.