"Долгожданная" встреча с Байденом и не только: в ОП обнародовали план Зеленского на день
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, в 14:00 по местному времени - 21:00 по Киеву - встретится с президентом США Джо Байденом. Кроме того, в среду Глава государства будет иметь еще ряд важных встреч. Повестка дня Президента обнародовал его пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, сообщает УНН.
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"Примерно в 14-й по Вашингтону начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и лицом к лицу. Затем в Капитолии - встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и Первая леди примут участие в открытии Украинского дома", - написал Никифоров в Facebook.
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Кроме того, по его словам, сегодня у Зеленского состоится встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей - руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.
Также вместе с Первой леди запланировано посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста.
Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".