"Доведеться брати на лапу": експерт розповів про ризики законопроекту щодо зменшення зарплати нардепів до мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Законопроект нардепа Антона Яценка щодо зменшення заробітної плати народних депутатів до мінімальної несе в собі корупційні ризики. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олександр Охрименко.
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“Це творить проблему для тих депутатів, які все ж намагались не брати на лапу. А при такій зарплаті їм доведеться брати на лапу”, – зазначив Охрименко.
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Позафракційний нардеп Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки. Зазначимо, що це, ймовірно, перша законодавча ініціатива нардепа за час повномасштабної війни. За даними ОПОРИ, з 24 лютого до 5 липня він не зареєстрував жодного законопроекту.
Водночас у бюджетному комітеті Верховної Ради законопроект розкритикували. Голова комітету Юрій Арістов зазначив, що він є популістським, а сам Яценко піариться на біді українців.