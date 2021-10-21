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Дослідження: бустерна доза вакцини Pfizer/BioNTech на 95,6% захищає від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Бустерна доза вакцини COVID-19, розроблена Pfizer Inc і її німецьким партнером BioNTech SE, показала ефективність проти коронавірусу до 95,6%, у тому числі проти варіанту "Delta", дані, опубліковані компаніями на основі великого дослідження в четвер, інформує УНН.

Дослідження: бустерна доза вакцини Pfizer/BioNTech на 95,6% захищає від коронавірусу

Деталі

Компанії заявили, що випробування, яке не було рецензовано, перевірило 10 тисяч учасників віком від 16 років і старше і виявило, що бустерне щеплення мало "сприятливий профіль безпеки".

У четвер виробники ліків заявили, що середній час між другою дозою і ревакцинацією або плацебо в дослідженні становило близько 11 місяців, додавши, що в групі ревакцинації було всього п'ять випадків COVID-19 в порівнянні з 109 випадками в групі, яка отримала укол плацебо.

Середній вік учасників становив 53 роки, при цьому 55,5% учасників були в віці від 16 до 55 років, а 23,3% - у віці 65 років і старше.

Компанії заявили, що якомога швидше представлять докладні результати випробування для рецензованої публікації в FDA.

Доповнення

Pfizer раніше заявила, що ефективність її вакцини з подвійним введенням згодом падає, посилаючись на дослідження, яке показало ефективність 84% з піку в 96% через чотири місяці після другої дози. Деякі країни вже реалізували плани по введенню бустерних доз.

Результати випробувань оприлюднені на наступний день після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) санкціонувало бустерні дози вакцин COVID-19 від Moderna Inc і Johnson & Johnson.

Агентство раніше санкціонувало бустери вакцини Pfizer/BioNTech принаймні через шість місяців після першої серії щеплень, щоб підвищити захист людей у ​​віці 65 років і старше, тих, хто схильний до ризику важкого захворювання, і тих, хто піддається впливу вірусу в ході своєї роботи.

Регулюючі органи США і ЄС вже санкціонували третю дозу вакцини COVID-19 від Pfizer-BioNTech і Moderna Inc для пацієнтів з ослабленою імунною системою, які, ймовірно, будуть мати більш слабкий захист від двухдозових схем.

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