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Исследование: бустерная доза вакцины Pfizer/BioNTech на 95,6% защищает от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Бустерная доза вакцины COVID-19, разработанная Pfizer Inc и ее немецким партнером BioNTech SE, показала эффективность против коронавируса до 95,6%, в том числе против варианта "Delta", данные, опубликованные компаниями на основе большого исследования в четверг, передает УНН.

Исследование: бустерная доза вакцины Pfizer/BioNTech на 95,6% защищает от коронавируса

Детали

Компании заявили, что испытание, которое не было рецензировано, проверило 10 тысяч участников в возрасте от 16 лет и старше и выявило, что бустерная прививка имела "благоприятный профиль безопасности".

В четверг производители лекарств заявили, что среднее время между второй дозой и ревакцинацией или плацебо в исследовании составляло около 11 месяцев, добавив, что в группе ревакцинации было всего пять случаев COVID-19 по сравнению с 109 случаями в группе, которая получила укол плацебо.

Средний возраст участников составил 53 года, при этом 55,5% участников были в возрасте от 16 до 55 лет, а 23,3% - в возрасте 65 лет и старше.

Компании заявили, что как можно скорее представят подробные результаты испытания для рецензируемой публикации в FDA.

Дополнение

Pfizer ранее заявила, что эффективность ее вакцины с двойным вводом со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика в 96% через четыре месяца после второй дозы. Некоторые страны уже реализовали планы по введению бустерных доз.

Результаты испытаний опубликованы на следующий день после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) санкционировало бустерные дозы вакцин COVID-19 от Moderna Inc и Johnson & Johnson.

Агентство ранее санкционировало бустеры вакцины Pfizer/BioNTech по крайней мере через шесть месяцев после первой серии прививок, чтобы повысить защиту людей в возрасте 65 лет и старше, тех, кто склонен к риску тяжелого заболевания, и тех, кто подвергается воздействию вируса в ходе своей работы.

Регулирующие органы США и ЕС уже санкционировали третью дозу вакцины COVID-19 от Pfizer-BioNTech и Moderna Inc для пациентов с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут иметь более слабую защиту от двухдозовых схем.

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