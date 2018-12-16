Дослідники назвали причину можливої поразки ВМФ США від Росії і Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Військово-морський флот (ВМФ) США може програти в битві з Росією і Китаєм, якщо не посилить крила палубної авіації. Про це йдеться в дослідженні Центру стратегічних і бюджетних оцінок (CSBA), інформує УНН з посиланням на даний фрагмент дослідження.
“Якщо Військово-морський флот не в змозі перетворити свої крила палубної авіації, то лідери ВМС повинні переглянути питання про те, чи продовжувати інвестувати в авіаносці або переключити ресурси флоту на більш актуальні частини”, — йдеться в доповіді.
Як зазначав УНН, хакери, пов’язані з КНР, за останні півтора року значно посилили спроби кіберзламу електронних систем компаній, що працюють підрядниками ВМС США. З таким твердженням виступила газета The Wall Street Journal. Як зазначає видання, хакерам, зокрема, імовірно, вдалося викрасти засекречену інформацію, що має відношення до новітніх військових технологій США. В одному випадку зловмисники, за даними джерел видання, змогли отримати доступ до даних, пов’язаних з секретними кресленнями надзвукових протикорабельних ракет, які планувалося встановлювати на американських підводних човнах.