Исследователи назвали причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Военно-морской флот (ВМФ) США может проиграть в битве с Россией и Китаем, если не усилит крыла палубной авиации. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), информирует УНН со ссылкой на данный фрагмент исследования.
“Если Военно-морской флот не в состоянии преобразовать свои крылья палубной авиации, то лидеры ВМС должны пересмотреть вопрос о том, продолжать ли инвестировать в авианосцы или переключить ресурсы флота на более актуальные части”, — говорится в докладе.
Как отмечал УНН, хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний, работающих подрядчиками ВМС США. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal. Как отмечает издание, хакерам, в частности, вероятно, удалось похитить засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США. В одном случае злоумышленники, по данным источников издания, смогли получить доступ к данным, связанных с секретными чертежами сверхзвуковых противокорабельных ракет, которые планировалось устанавливать на американских подводных лодках.