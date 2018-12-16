Исследователи назвали причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая

“Если Военно-морской флот не в состоянии преобразовать свои крылья палубной авиации, то лидеры ВМС должны пересмотреть вопрос о том, продолжать ли инвестировать в авианосцы или переключить ресурсы флота на более актуальные части”, — говорится в докладе.

Как отмечал УНН, хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний, работающих подрядчиками ВМС США. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal. Как отмечает издание, хакерам, в частности, вероятно, удалось похитить засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США. В одном случае злоумышленники, по данным источников издания, смогли получить доступ к данным, связанных с секретными чертежами сверхзвуковых противокорабельных ракет, которые планировалось устанавливать на американских подводных лодках.