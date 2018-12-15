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MIM-104 Patriot

Китайські хакери посилили кібератаки щодо компаній-підрядників ВМС США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Хакери, пов’язані з КНР, за останні півтора року значно посилили спроби кіберзламу електронних систем компаній, що працюють підрядниками ВМС США. З таким твердженням виступила газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

Китайські хакери посилили кібератаки щодо компаній-підрядників ВМС США

За даними її джерел в уряді США і експертному співтоваристві, такі атаки підкреслили вразливість систем ВМС і цивільних компаній, що працюють на них за контрактом, послуживши імпульсом до проведення Вашингтоном масштабних перевірок в області кібербезпеки.

Як зазначає видання, хакерам, зокрема, імовірно, вдалося викрасти засекречену інформацію, що має відношення до новітніх військових технологій США. В одному випадку зловмисники, за даними джерел видання, змогли отримати доступ до даних, пов’язаних з секретними кресленнями надзвукових протикорабельних ракет, які планувалося встановлювати на американських підводних човнах.

Як пише The Wall Street Journal, пов’язані з КНР хакери атакують всі види ЗС США, однак найбільш активні спроби зламу робляться щодо саме ВМС, а також ВПС США. Атак зазнають, в основному, їх компанії-підрядники, як великі, так і невеликі, яким часто не вистачає ресурсів для того, щоб належним чином захистити свої комп’ютерні мережі від зламу, відзначає видання.

Також зловмисники вибирають в якості цілей лабораторії при університетах та інших наукових закладах, де проводяться військові дослідження і розробляють нові технології для використання ВМС та іншими видами ЗС США, пише газета.

За даними видання, міністр ВМС США Річард Спенсер віддав наказ провести перевірку мереж підзвітного йому виду збройних сил на наявність вразливостей перед кібератаками. “Атаки на наші системи не є чимось новим, однак спроби викрасти критично важливу інформацію стають все більш небезпечними і витонченими, — наводить газета цитату з службової записки, складеної міністром і поширеної серед його підлеглих. — Ми повинні рішуче діяти з тим, щоб повністю усвідомити як природу цих атак, так і те, яким чином можна запобігти подальшій втраті важливої ​​інформації військового характеру”.

Як повідомляв УНН, депутати Бундестагу, Бундесвер та посольства ФРН зазнали хакерської атаки.

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