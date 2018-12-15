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Китайские хакеры усилили кибератаки в отношении компаний-подрядчиков ВМС США

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний, работающих подрядчиками ВМС США. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Китайские хакеры усилили кибератаки в отношении компаний-подрядчиков ВМС США

По данным ее источников в правительстве США и экспертном сообществе, такие атаки подчеркнули уязвимость систем ВМС и работающих на них по контракту гражданских компаний, послужив импульсом к проведению Вашингтоном масштабных проверок в области кибербезопасности.

Как отмечает издание, хакерам, в частности, предположительно, удалось похитить засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США. В одном случае злоумышленники, по данным источников издания, смогли получить доступ к данным, связанным с секретными чертежами сверхзвуковых противокорабельных ракет, которые планировалось устанавливать на американских подлодках.

Как пишет The Wall Street Journal, связанные с КНР хакеры атакуют все виды ВС США, однако наиболее активные попытки взлома предпринимаются в отношении именно ВМС, а также ВВС США. Атакам подвергаются, в основном, их компании-подрядчики, как крупные, так и небольшие, которым зачастую не хватает ресурсов для того, чтобы должным образом защитить свои компьютерные сети от взлома, отмечает издание.

Также злоумышленники выбирают в качестве целей лаборатории при университетах и других научных заведениях, где проводятся военные исследования и разрабатываются новейшие технологии для использования ВМС и другими видами ВС США, пишет газета.

По данным издания, министр ВМС США Ричард Спенсер отдал приказ провести проверку сетей подотчетного ему вида вооруженных сил на наличие уязвимостей перед кибератаками. “Атаки на наши системы не являются чем-то новым, однако попытки похитить критически важную информацию становятся все более опасными и изощренными, — приводит газета выдержку из служебной записки, составленной министром и распространенной среди его подчиненных. — Мы должны решительно действовать с тем, чтобы полностью осознать как природу этих атак, так и то, каким образом можно предотвратить дальнейшую потерю важнейшей информации военного характера”.

Как сообщал УНН, депутаты Бундестага, Бундесвера и посольства ФРГ подверглись хакерской атаке.

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