Дослідники побоюються, що новий суперконтинент може знищити людство через 250 млн років

Деталі

Використовуючи перші в історії суперкомп’ютерні кліматичні моделі далекого майбутнього, вчені з Університету Брістоля у Сполученому Королівстві передбачили, як екстремальні кліматичні умови посиляться після злиття континентів світу в один суперконтинент Пангея Ультіма приблизно через 250 мільйонів років.

Вони виявили, що тут буде надзвичайно жарко, сухо і практично непридатно для життя людей і ссавців, які не здатні справлятися з тривалим впливом надмірної спеки.

Дослідники змоделювали тенденції температури, вітру, дощу та вологості на суперконтиненті та використовували моделі руху тектонічних плит, хімії та біології океану для розрахунку рівня вуглекислого газу.

Вони виявили, що утворення Пангеї Ультими не тільки призведе до більш регулярних вивержень вулканів, викидаючи вуглекислий газ в атмосферу та нагріваючи планету, але сонце також стане яскравішим, випромінюючи більше енергії та нагріваючи Землю далі, зазначили експерти в документ, опублікований у понеділок у журналі Nature Geoscience.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зимовий морський лід в Антарктиді досяг рекордно низького рівня

«Новоутворений суперконтинент фактично створить потрійний удар, що включає ефект континентальності, гаряче сонце та більше CO2 в атмосфері», — сказав Олександр Фарнсворт, старший науковий співробітник Брістольського університету та провідний автор статті.

«Поширені температури від 40 до 50 градусів за Цельсієм і навіть більші екстремальні добові перепади, що поєднуються з високим рівнем вологості, зрештою вирішать нашу долю. Люди — разом з багатьма іншими видами — вимруть через нездатність віддавати це тепло через піт, охолоджуючи свої тіла», — додав Фарнсворт.

Підвищене тепло, зазначив Фарнсворт, створить середовище без джерел їжі чи води для ссавців.

Хоча існує велика невизначеність, коли робити прогнози на далеке майбутнє, вчені сказали, що картина виглядає «дуже похмурою», оскільки лише близько 8% до 16% суші на суперконтиненті придатні для життя ссавців.

Згідно зі звітом, викиди вуглекислого газу можуть подвоїтися на нинішній рівень, хоча цей розрахунок був зроблений на основі припущення, що люди припиняють спалювати викопне паливо зараз, «інакше ми побачимо ці цифри набагато, набагато раніше», — сказав Бенджамін Міллз, професор системи еволюції Землі в Університеті Лідса та співавтора звіту, йдеться в релізі.

Нагадаємо

Діяльність людства значно послабила стійкість Землі, висунувши її далеко за межі «безпечного робочого простору», у якому світ є придатним для життя більшості видів, включаючи наш власний.