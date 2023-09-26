Зимовий морський лід в Антарктиді досяг рекордно низького рівня

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Дослідники попереджають, що цей зсув може мати жахливі наслідки для таких тварин, як пінгвіни , які розмножуються та вирощують дитинчат на морському льоду, а також прискорює глобальне потепління, зменшуючи кількість сонячного світла, яке відбивається білим льодом назад у космос.

Площа морського льоду в Антарктиді досягла піку цього року 10 вересня, коли він охопив 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим максимумом з початку супутникових записів у 1979 році, повідомляє NSIDC. Це приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менше льоду, ніж попередній зимовий рекорд 1986 року.

У заяві NSIDC йдеться, що ці цифри є попередніми, а повний аналіз буде опубліковано наступного місяця.

Пори року в південній півкулі міняються місцями: морський лід зазвичай досягає максимуму у вересні наприкінці зими, а потім тане до найнижчої точки в лютому або березні, коли літо наближається до кінця.

Літня площа морського льоду в Антарктиді також досягла рекордно низького рівня в лютому, подолавши попередню позначку, встановлену в 2022 році.

Протягом останнього десятиліття Арктика сильно постраждала від кліматичних змін, морський лід швидко погіршується, оскільки північний регіон нагрівається в чотири рази швидше, ніж у середньому по світу.

Хоча зміни клімату сприяють таненню льодовиків в Антарктиді, було менш певно, як підвищення температури впливає на морський лід поблизу південного полюса. Площа морського льоду там зросла між 2007 і 2016 роками.

Зрушення останніми роками в бік рекордно низьких умов викликало занепокоєння вчених, що зміна клімату може нарешті проявитися в морському льоду Антарктики.

Хоча Майєр попередив, що говорити про це занадто рано, наукова стаття , опублікована на початку цього місяця в журналі Communications Earth and Environment, вказала на зміну клімату як на потенційний фактор.

Дослідження показало, що підвищення температури океану, головним чином викликане антропогенними викидами парникових газів, сприяє зниженню рівня морського льоду, яке спостерігається з 2016 року.

«Ключове повідомлення тут полягає в тому, що для захисту цих замерзлих частин світу, які дійсно важливі з цілої низки причин, — сказав Аріан Пуріч, дослідник морського льоду з австралійського Університету Монаша, який є співавтором дослідження, — нам справді потрібно щоб зменшити наші викиди парникових газів».

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