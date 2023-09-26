Зимний морской лед в Антарктиде достиг рекордно низкого уровня

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Исследователи предупреждают, что это смещение может иметь ужасные последствия для таких животных, как пингвины, которые размножаются и выращивают детенышей на морском льду, а также ускоряет глобальное потепление, уменьшая количество солнечного света, который отражается белым льдом обратно в космос.

Площадь морского льда в Антарктиде достигла пика в этом году 10 сентября, когда он охватил 16,96 миллиона квадратных километров, что является самым низким зимним максимумом с начала спутниковых записей в 1979 году, сообщает NSIDC. Это примерно на 1 миллион квадратных километров меньше льда, чем предыдущий зимний рекорд 1986 года.

В заявлении NSIDC говорится, что эти цифры являются предварительными, а полный анализ будет опубликован в следующем месяце.

Времена года в южном полушарии меняются местами: морской лед обычно достигает максимума в сентябре в конце зимы, а затем тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето близится к концу.

Летняя площадь морского льда в Антарктиде также достигла рекордно низкого уровня в феврале, преодолев предыдущую отметку, установленную в 2022 году.

За последнее десятилетие Арктика сильно пострадала от климатических изменений, морской лед быстро ухудшается, поскольку северный регион нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

Хотя изменения климата способствуют таянию ледников в Антарктиде, было менее определенно, как повышение температуры влияет на морской лед вблизи южного полюса. Площадь морского льда там выросла между 2007 и 2016 годами.

Сдвиг в последние годы в сторону рекордно низких условий вызвал беспокойство ученых, что изменение климата может наконец проявиться в морском льду Антарктики.

Хотя Майер предупредил, что говорить об этом слишком рано, научная статья, опубликованная в начале этого месяца в журнале Communications Earth and Environment, указала на изменение климата как на потенциальный фактор.

Исследование показало, что повышение температуры океана, главным образом вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, способствует снижению уровня морского льда, которое наблюдается с 2016 года.

«Ключевое сообщение здесь заключается в том, что для защиты этих замерзших частей мира, которые действительно важны по целому ряду причин, — сказал Ариан Пурич, исследователь морского льда из австралийского Университета Монаша, который является соавтором исследования, — нам действительно нужно чтобы уменьшить наши выбросы парниковых газов».

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