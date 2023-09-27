Исследователи опасаются, что новый суперконтинент может уничтожить человечество через 250 млн лет

Детали

Используя первые в истории суперкомп’ютерные климатические модели далекого будущего, ученые из Университета Бристоля в Соединенном Королевстве предсказали, как экстремальные климатические условия усилятся после слияния континентов мира в один суперконтинент Пангея Ультима примерно через 250 миллионов лет.

Они обнаружили, что здесь будет чрезвычайно жарко, сухо и практически непригодно для жизни людей и млекопитающих, которые не способны справляться с длительным воздействием чрезмерной жары.

Исследователи смоделировали тенденции температуры, ветра, дождя и влажности на суперконтиненте и использовали модели движения тектонических плит, химии и биологии океана для расчета уровня углекислого газа.

Они обнаружили, что образование Пангеи Ультимы не только приведет к более регулярным извержениям вулканов, выбрасывая углекислый газ в атмосферу и нагревая планету, но солнце также станет ярче, излучая больше энергии и нагревая Землю дальше, отметили эксперты в документ, опубликованный в понедельник в журнале Nature Geoscience.

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«Новообразованный суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, горячее солнце и больше CO2 в атмосфере», — сказал Александр Фарнсворт, старший научный сотрудник Бристольского университета и ведущий автор статьи.

«Распространенные температуры от 40 до 50 градусов по Цельсию и даже более экстремальные суточные перепады, сочетающиеся с высоким уровнем влажности, в конечном итоге решат нашу судьбу. Люди — вместе со многими другими видами — вымрут из-за неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела», — добавил Фарнсворт.

Повышенное тепло, отметил Фарнсворт, создаст среду без источников пищи или воды для млекопитающих.

Хотя существует большая неопределенность при прогнозировании на далекое будущее, ученые сказали, что картина выглядит «очень мрачной», поскольку только около 8% до 16% суши на суперконтиненте пригодны для жизни млекопитающих.

Согласно отчету, выбросы углекислого газа могут удвоиться на нынешнем уровне, хотя этот расчет был сделан на основе предположения, что люди прекращают сжигать ископаемое топливо сейчас, «иначе мы увидим эти цифры намного, намного раньше», — сказал Бенджамин Миллз, профессор системы эволюции Земли в Университете Лидса и соавтор отчета, говорится в релизе.

Напомним

Деятельность человечества значительно ослабила устойчивость Земли, выдвинув ее далеко за пределы «безопасного рабочего пространства», в котором мир является пригодным для жизни большинства видов, включая наш собственный.





