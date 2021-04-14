Дощі та до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. По Україні сьогодні пройдуть дощі, у Карпатах - мокрий сніг. На заході буде прохолодніше - до 11 градусів тепла вдень, на решті території країни - до 16 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 14 квітня у західних областях країни хмарно, опади переважно у вигляді дощу, у Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, місцями значний; вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° (на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° тепла до 2° морозу).
На решті території країни хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень у північно-східних, Житомирській, Вінницькій та більшості південних областей невеликий дощ; вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.
Погода у Києві та області
14 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.
У Київській області сьогодні також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.