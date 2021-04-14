Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По Украине сегодня пройдут дожди, в Карпатах - мокрый снег. На западе будет прохладнее - до 11 градусов тепла днем, на остальной территории страны - до 16 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, 14 апреля в западных областях страны облачно, осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза).
На остальной территории страны облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь; ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.
Погода в Киеве и области
14 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 14-16°.
В Киевской области сегодня также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.