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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 96222 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 18:35 • 223023 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 17049 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По Украине сегодня пройдут дожди, в Карпатах - мокрый снег. На западе будет прохладнее - до 11 градусов тепла днем, на остальной территории страны - до 16 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 14 апреля в западных областях страны облачно, осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза).

На остальной территории страны облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь; ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

Погода в Киеве и области

14 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

В Киевской области сегодня также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

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