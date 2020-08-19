Дощі на заході та спека до +32°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Захід України сьогодні накриє дощем, на решті території - суха погода, повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 серпня у західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів",- йдеться у повідомленні.
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, у західних областях 21-26°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.