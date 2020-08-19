Дожди на западе и жара до +32°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Запад Украины сегодня накроет дождем, на остальной территории - сухая погода, воздух днем прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 августа в западных областях кратковременные дожди, грозы, днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях 21-26°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.