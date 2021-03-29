Дощі і до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні по Україні очікується дощова погода, повітря вдень прогріється до 12 градусів тепла, місцями - вітряно. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 29 березня в західних, вночі й у східних областях без опадів, на решті території дощ, вночі з мокрим снігом, на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 8-12° тепла.
Доповнення
На Київщині 29 березня вночі невеликий, місцями помірний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 9-12°.
За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.