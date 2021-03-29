Дожди и до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня по Украине ожидается дождливая погода, воздух днем прогреется до 12 градусов тепла, местами - ветрено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 29 марта в западных, ночью и в восточных областях без осадков, на остальной территории дождь, ночью с мокрым снегом, на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 8-12° тепла.
Дополнение
В Киевской области 29 марта ночью небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-4° тепла, днем 9-12°.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.