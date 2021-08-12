Дощ полегшив гасіння лісових пожеж у Греції: осередки все ще є на Евбеї та Пелопоннесі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Нічний дощ у постраждалих від лісових пожеж районах Греції допоміг “поліпшити ситуацію”, але сотні пожежників усе ще борються зі стримування появи нових осередків загорянь. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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“Вогненні фронти” все ще є на острові Евбея і в регіоні Аркадія півострова Пелопоннес, і "пожежі постійно розгораються в обох районах".
Нова пожежа спалахнула в четвер вранці в лісовій зоні Аспропиргос, за 20 кілометрів на північний захід від Афін.
“Зниження температури і нічний дощ на Евбеї, Пелопоннесі і в центральній Греції допомогли “поліпшити ситуацію”, — сказав мер Гортинії Статіс Куліс.
Село Гортинія в гористій місцевості в Аркадії за 200 кілометрах на захід від Афін стало основним центром пожежі на Пелопоннесі.
Двадцять сіл були евакуйовані в цьому районі за останні кілька днів, і 680 пожежників і п’ять літаків невпинно скидають воду для боротьби з полум’ям.
Грецькі пожежники отримали підкріплення з більш ніж 1200 осіб з багатьох країн, у тому числі з України, а також машини та обладнання.
Доповнення
Пожежі виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в Греції, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. У загальнонаціональному телезверненні в понеділок увечері прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс сказав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнули 586 лісових пожеж.
Пожежі за останні два тижні знищили майже 100 000 гектарів, у результаті чого троє загинули, сотні залишилися без даху над головою, тисячі були змушені евакуюватися, також завдано економічний і екологічний збиток.
У Греції поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.