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Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із росією - Данілов

Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із росією - Данілов

Київ • УНН

 • 87812 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що допомоги західних партнерів все ще недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. На нас чекає дуже складна війна, і, крім нас, нашу країну ніхто захищати не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що найважливішим завданням зараз є домогтися паритету зброї.

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