Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із росією - Данілов

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"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. На нас чекає дуже складна війна, і, крім нас, нашу країну ніхто захищати не буде", - йдеться в повідомленні.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що найважливішим завданням зараз є домогтися паритету зброї.