Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із росією - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що допомоги західних партнерів все ще недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
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"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. На нас чекає дуже складна війна, і, крім нас, нашу країну ніхто захищати не буде", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що найважливішим завданням зараз є домогтися паритету зброї.