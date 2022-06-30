Помощи все еще недостаточно, чтобы иметь паритет с россией - Данилов

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"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", - говорится в сообщении.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что важнейшей задачей сейчас является добиться паритета оружия.