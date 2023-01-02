“Допомагають ворогу обходити санкції”, - банкір про недоліки криптовалют

Деталі

За її словами, криптовалюти стають дедалі популярнішими не лише серед людей, пов’язаних з фінансовою сферою, а й серед звичайних користувачів. Разом з тим розвиток криптовалют створює нові можливості для росіян уникати санкцій.

Цитата

“Криптовалюти суттєво змінили фінансовий ринок - розділили життя на до та після. Наразі немає жодної людини, яка пов’язана із фінансами і не має власного крипто-гаманця. Це дуже хайпово, це пропагують блогери, інфлюенсери. Криптобіржі вже спонсорують такі футбольні клуби як Барселона та інші. Вони вриваються в наше повсякденне життя і, наприклад, в Еміратах розповсюджені операції із нерухомістю за допомогою крипти. Вони є легальними. Але це, як на мене, на жаль, є однією з можливостей для нашого ворога уникати санкцій і легалізувати кошти. Тому наразі для України крипта не є доброю, бо це уповільнює санкції щодо нашого ворога, бо вона створює додаткові можливості для них”, - зазначила Альона Шевцова.

Нагадаємо

В останньому ухваленому пакеті санкцій Євросоюз вжив деяких заходів щодо розширення заборон із використання криптовалют, що допомагало обходити санкції.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.