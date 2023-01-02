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“Допомагають ворогу обходити санкції”, - банкір про недоліки криптовалют

Київ • УНН

 • 727012 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Криптовалюти інтегрувалися в банківську сферу в масштабах всього світу. Однак наразі ця технологія має негативні наслідки для України, оскільки вона дозволяє росіянам обходити санкції. Про це на міжнародній конференції UAFIN.TECH 2022 розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

“Допомагають ворогу обходити санкції”, - банкір про недоліки криптовалют

Деталі

За її словами, криптовалюти стають дедалі популярнішими не лише серед людей, пов’язаних з фінансовою сферою, а й серед звичайних користувачів. Разом з тим розвиток криптовалют створює нові можливості для росіян уникати санкцій.

Цитата

“Криптовалюти суттєво змінили фінансовий ринок - розділили життя на до та після. Наразі немає жодної людини, яка пов’язана із фінансами і не має власного крипто-гаманця. Це дуже хайпово, це пропагують блогери, інфлюенсери. Криптобіржі вже спонсорують такі футбольні клуби як Барселона та інші. Вони вриваються в наше повсякденне життя і, наприклад, в Еміратах розповсюджені операції із нерухомістю за допомогою крипти. Вони є легальними. Але це, як на мене, на жаль, є однією з можливостей для нашого ворога уникати санкцій і легалізувати кошти. Тому наразі для України крипта не є доброю, бо це уповільнює санкції щодо нашого ворога, бо вона створює додаткові можливості для них”, - зазначила Альона Шевцова.

Нагадаємо

В останньому ухваленому пакеті санкцій Євросоюз вжив деяких заходів щодо розширення заборон із використання криптовалют, що допомагало обходити санкції. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України. 

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

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