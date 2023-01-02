"Помогают врагу обходить санкции", - банкир о недостатках криптовалют

Детали

По ее словам, криптовалюты становятся все более популярными не только среди людей, связанных с финансовой сферой, но и среди обычных пользователей. Вместе с тем развитие криптовалют создает новые возможности для россиян избегать санкций.

Цитата

“Криптовалюты существенно изменили финансовый рынок – разделили жизнь на до и после. Пока нет ни одного человека, который связан с финансами и не имеет собственного крипто-кошелька. Это очень хайпово, это пропагандируют блоггеры, инфлюэнсеры. Криптобиржи уже спонсируют такие футбольные клубы, как Барселона и другие. Они врываются в нашу повседневную жизнь и, например, в Эмиратах распространены операции с недвижимостью с помощью крипты. Они легальны. Но это, по-моему, к сожалению, является одной из возможностей для нашего врага избегать санкций и легализовать средства. Поэтому сейчас для Украины крипта не хороша, потому что это замедляет санкции в отношении нашего врага, потому что она создает дополнительные возможности для них”, - отметила Алена Шевцова.

Напомним

В последнем принятом пакете санкций Евросоюз принял некоторые меры по расширению запретов по использованию криптовалют, что помогало обходить санкции.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.