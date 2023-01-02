"Помогают врагу обходить санкции", - банкир о недостатках криптовалют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Криптовалюты интегрировались в банковскую сферу в масштабах всего мира. Однако эта технология имеет негативные последствия для Украины, поскольку она позволяет россиянам обходить санкции. Об этом на международной конференции UAFIN.TECH 2022 рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова.
Детали
По ее словам, криптовалюты становятся все более популярными не только среди людей, связанных с финансовой сферой, но и среди обычных пользователей. Вместе с тем развитие криптовалют создает новые возможности для россиян избегать санкций.
Цитата
“Криптовалюты существенно изменили финансовый рынок – разделили жизнь на до и после. Пока нет ни одного человека, который связан с финансами и не имеет собственного крипто-кошелька. Это очень хайпово, это пропагандируют блоггеры, инфлюэнсеры. Криптобиржи уже спонсируют такие футбольные клубы, как Барселона и другие. Они врываются в нашу повседневную жизнь и, например, в Эмиратах распространены операции с недвижимостью с помощью крипты. Они легальны. Но это, по-моему, к сожалению, является одной из возможностей для нашего врага избегать санкций и легализовать средства. Поэтому сейчас для Украины крипта не хороша, потому что это замедляет санкции в отношении нашего врага, потому что она создает дополнительные возможности для них”, - отметила Алена Шевцова.
Напомним
В последнем принятом пакете санкций Евросоюз принял некоторые меры по расширению запретов по использованию криптовалют, что помогало обходить санкции.
Справка
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года.
В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.
В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.