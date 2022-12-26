Допомагав окупантам викрадати учасників АТО: СБУ на Київщині затримала зрадника
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Правоохоронні органи викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Зрадник допомагав рашистам викрадати учасників АТО. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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«Мешканець селища Глібівка підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зловмисник «зливав» агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави», - ідеться у повідомленні.
Деталі
В СБУ додають, що за його «наводкою» загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до рф.
Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час «нальоту» зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.
Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом «сприяння» матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань рф.
За даними слідства, зловмисник мав «преференції» від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.
При обшуках за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва рф та мобільні телефони з контактами рашистів.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
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