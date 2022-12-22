Погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі: у Херсоні затримали колаборантку з партії регіонів

ukru
19:27 • 8730 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 38517 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 85662 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137179 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162026 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337521 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217232 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192879 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323952 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458885 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 55221 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147821 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 49627 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111037 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72846 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337521 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323952 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542531 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673819 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72846 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111037 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198102 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224214 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217189 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі: у Херсоні затримали колаборантку з партії регіонів

Погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі: у Херсоні затримали колаборантку з партії регіонів

Київ • УНН

 • 434872 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. СБУ затримала у Херсоні колаборантку з партії регіонів, яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдореферендумі. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисницею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку партії регіонів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

«За це отримала російський паспорт і «призначення» до лав окупаційної адміністрації рф. Там вона очолила створену агресором «дільничну виборчу комісію». Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала завдання москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України», - зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що для цього розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила депутата ОПЗЖ, який "передавав" росіянам заводи на Запоріжжі

«Зловмисниця особисто закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора.Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях»», - інформує СБУ.

Зазначається, що у разі відмови одразу «зверталась» до озброєних рашистів, які її супроводжували.

«У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути «непомітною» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно викрили її та затримали. У зловмисниці виявлено паспорт громадянина рф і партійний квиток проросійської партії», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині викрили колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42