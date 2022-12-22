Погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі: у Херсоні затримали колаборантку з партії регіонів

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«Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисницею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку партії регіонів», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

«За це отримала російський паспорт і «призначення» до лав окупаційної адміністрації рф. Там вона очолила створену агресором «дільничну виборчу комісію». Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала завдання москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України», - зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що для цього розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста.

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«Зловмисниця особисто закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора.Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях»», - інформує СБУ.

Зазначається, що у разі відмови одразу «зверталась» до озброєних рашистів, які її супроводжували.

«У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути «непомітною» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно викрили її та затримали. У зловмисниці виявлено паспорт громадянина рф і партійний квиток проросійської партії», - йдеться в повідомленні.

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Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.