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СБУ викрила депутата ОПЗЖ, який "передавав" росіянам заводи на Запоріжжі

СБУ викрила депутата ОПЗЖ, який "передавав" росіянам заводи на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 681132 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. СБУ викрила депутата ОПЗЖ Сергія Калашника, який «передав» окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі. Про це УНН повідомляє з посилання на СБУ.

Цитата

«Служба безпеки продовжує системно викривати ворожих поплічників, які перебувають у захоплених регіонах України. Зловмисником виявився колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії ОПЗЖ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників.

«За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати «штат» псевдооргану. Перебуваючи на «посаді», він виконував вказівки кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора», зазначається в повідомленні.

В СБУ повідомляють, що насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії.

«Саме їх потужності москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф. Для цього колаборант здійснив «інвентаризацію» місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців «перереєструватися» у створеній окупантами «военно-гражданской администрации», - інформує СБУ.

Повідомляється, що також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати «податки» до бюджету рф і постачати готову продукцію до країни-агресора.

«У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою. Для координування роботи колаборанта за ним був «закріплений» російський куратор – заступник губернатора Пензенської області», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме з ним ворожий поплічник погоджував питання «передачі» агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

«Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах кремля і був «персонажем» псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму охлобистіна», - повідомляє СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

«Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що затримала депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам втікати за кордон.

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