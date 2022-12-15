СБУ разоблачила депутата ОПЗЖ, который "передавал" россиянам заводы в Запорожье

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«Служба безопасности продолжает системно разоблачать вражеских приспешников, которые находятся в захваченных регионах Украины. Злоумышленником оказался бывший глава Пологовского районного совета Запорожской области, входивший в запрещенную партию ОПЗЖ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков.

«За это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешили сформировать «штат» псевдооргана. Находясь на «должности», он выполнял указания кремля относительно переустройства работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора», отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что прежде всего врага интересовали большие объекты химической и пищевой индустрии.

«Именно их мощности москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф. Для этого коллаборант осуществил «инвентаризацию» местного бизнеса и обязал предпринимателей «перерегистрироваться» в созданной оккупантами «военно-гражданской администрации», - информирует СБУ.

Сообщается, что также он заставлял менеджмент украинских компаний уплачивать «налоги» в бюджет рф и поставлять готовую продукцию в страну-агрессор.

«В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов рашистов и физической расправой. Для координирования работы коллаборанта за ним был «закреплен» российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно с ним вражеский приспешник согласовал вопрос «передачи» агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

«Помимо этого коллаборант принимал активное участие в пропагандистских проектах кремля и был «персонажем» псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма охлобыстина», - сообщает СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время злоумышленник пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия по привлечению к ответственности», - говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших призывникам бежать за границу.