СБУ разоблачила депутата ОПЗЖ, который "передавал" россиянам заводы в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. СБУ разоблачила депутата ОПЗЖ Сергея Калашника, который «передал» оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
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«Служба безопасности продолжает системно разоблачать вражеских приспешников, которые находятся в захваченных регионах Украины. Злоумышленником оказался бывший глава Пологовского районного совета Запорожской области, входивший в запрещенную партию ОПЗЖ», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков.
«За это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешили сформировать «штат» псевдооргана. Находясь на «должности», он выполнял указания кремля относительно переустройства работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора», отмечается в сообщении.
В СБУ сообщают, что прежде всего врага интересовали большие объекты химической и пищевой индустрии.
«Именно их мощности москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф. Для этого коллаборант осуществил «инвентаризацию» местного бизнеса и обязал предпринимателей «перерегистрироваться» в созданной оккупантами «военно-гражданской администрации», - информирует СБУ.
Сообщается, что также он заставлял менеджмент украинских компаний уплачивать «налоги» в бюджет рф и поставлять готовую продукцию в страну-агрессор.
«В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов рашистов и физической расправой. Для координирования работы коллаборанта за ним был «закреплен» российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области», - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно с ним вражеский приспешник согласовал вопрос «передачи» агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.
«Помимо этого коллаборант принимал активное участие в пропагандистских проектах кремля и был «персонажем» псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма охлобыстина», - сообщает СБУ.
Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
«В настоящее время злоумышленник пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия по привлечению к ответственности», - говорится в сообщении.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших призывникам бежать за границу.