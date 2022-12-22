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Угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме: в Херсоне задержали коллаборантку из партии регионов

Киев • УНН

 • 434871 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. СБУ задержала в Херсоне коллаборантку из партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ «голосовать» на псевдореферендуме. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленницей оказалась жительница областного центра, которая входила в состав местного отделения партии регионов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.

«За это получила российский паспорт и «назначение» в ряды оккупационной администрации рф. Там она возглавила созданную агрессором «участковую избирательную комиссию». Находясь на «должности», коллаборантка выполняла задачи москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что для этого развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города.

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«Злоумышленница лично призвала людей прийти на «участки» и «проголосовать» в пользу страны-агрессора. Кроме этого, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях»», - информирует СБУ.

Отмечается, что в случае отказа сразу «обращалась» к сопровождавшим ее вооруженным рашистам.

«В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом. После освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть «незаметной» и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разоблачили ее и задержали. У злоумышленницы обнаружен паспорт гражданина рф и партийный билет пророссийской партии», - говорится в сообщении.

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Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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