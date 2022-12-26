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Помогал оккупантам похищать участников АТО: СБУ в Киевской области задержала предателя

Помогал оккупантам похищать участников АТО: СБУ в Киевской области задержала предателя

Киев • УНН

 • 366583 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правоохранительные органы разоблачили еще одного вражеского ставленника в ходе контрдиверсионных мероприятий на севере Киевской области. Предатель помогал рашистам похищать участников АТО. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.

Цитата

«Житель поселка Глебовка поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Злоумышленник «сливал» агрессору адреса обитания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них – бывшие участники антитеррористической операции на востоке нашего государства», – говорится в сообщении.

Детали

В СБУ добавляют, что за его «наводкой» захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого пострадавших пытали и принудительно вывозили в рф.

Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время «налета» злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также ставленник агрессора разграбил дома граждан под видом «содействия» материально-техническому обеспечению оккупационных группировок рф. 

По данным следствия, злоумышленник имел «преференции» от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона. При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками различения подразделений российских оккупантов.

При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства рф и мобильные телефоны с контактами рашистов.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ задержала в Херсоне коллаборантку из партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ «голосовать» на псевдореферендуме.

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