Допит В.Януковича відбудеться, вже провели тестовий дзвінок - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що допит його підзахисного обов’язково відбудеться, і вже було проведено тестовий дзвінок Святошинським і Ростовським судом. Про це він повідомив в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
"Безумовно, все в силі, допит відбудеться. Був проведений пробний дзвінок, був проведений тестовий зв'язок між Святошинським і Ростовським судом, відмінний зв'язок, проблем під час цієї комунікації не виникло. Допит, якого так довго чекав захист, відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався в Святошинський суд з цим проханням. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням надати сприяння в допиті Януковича не приходило", - заявив адвокат.
Також В.Сердюк зазначив, що допит обов’язково має відбуватися у відкритому режимі, а будь-яка спроби зробити його закритим будуть незаконними.
"Безумовно, Віктор Федорович активно готується до допиту. Він відбуватиметься у відкритому режимі, будь-які спроби зробити його закритим будуть незаконними", - пояснив він.
Як повідомляв УНН, столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.