Допит В.Януковича відбудеться, вже провели тестовий дзвінок - адвокат

"Безумовно, все в силі, допит відбудеться. Був проведений пробний дзвінок, був проведений тестовий зв'язок між Святошинським і Ростовським судом, відмінний зв'язок, проблем під час цієї комунікації не виникло. Допит, якого так довго чекав захист, відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався в Святошинський суд з цим проханням. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням надати сприяння в допиті Януковича не приходило", - заявив адвокат.

Також В.Сердюк зазначив, що допит обов’язково має відбуватися у відкритому режимі, а будь-яка спроби зробити його закритим будуть незаконними.

"Безумовно, Віктор Федорович активно готується до допиту. Він відбуватиметься у відкритому режимі, будь-які спроби зробити його закритим будуть незаконними", - пояснив він.

Як повідомляв УНН, столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.