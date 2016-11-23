Допрос В.Януковича состоится, уже провели тестовый звонок - адвокат

"Безусловно, все в силе, допрос состоится. Был проведен пробный звонок, была проведена тестовая связь между Святошинским и Ростовским судом, отличная связь, проблем во время этой коммуникации не возникло. Допрос, которого так долго ждала защита, состоится. Он был инициирован Януковичем, именно он обращался в Святошинский суд с этой просьбой. Я опровергаю информацию о запросах, ни одного запроса в РФ с просьбой оказать содействие в допросе Януковича не приходило", - заявил адвокат.

Также В.Сердюк отметил, что допрос обязательно должен проходить в открытом режиме, а любые попытки сделать его закрытым будут незаконными.

"Безусловно, Виктор Федорович активно готовится к допросу. Он будет проходить в открытом режиме, любые попытки сделать его закрытым будут незаконными", - пояснил он.

Как сообщал УНН, столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, котораяне отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.