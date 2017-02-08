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Донецький "Шахтар" зайняв третє місце на турнірі "Atlantic Cup"

Київ • УНН

 • 11143 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Донецький “Шахтар”, перегравши угорський “Дебрецен”, зайняв третє місце на товариському турнірі “Atlantic Cup”, що проходить у Португалії, повідомляє кореспондент УНН.

Донецький "Шахтар" зайняв третє місце на турнірі "Atlantic Cup"

Пауло Фонсека на гру виставив фактично основний склад своєї команди. На поле вийшли: Андрій П’ятов, Ісмаїлі (82 Марсіо Азеведо), Ярослав Ракицький, Олександр Кучер (68 Іван Ордець), Даріо Срна (68 Василь Кобін) , Максим Малишев (82 Тарас Степаненко), Фред, Дентіньйо (68 Віктор Коваленко), Тайсон (68 Бернард), Марлос, Бланко-Лещук (82 Андрій Борячук).

З перших хвилин гірники взяли ініціативу до власних ніг, територальна та ігрова перевага донеччан могла втілитись у гол вже на 9-ій хвилині — Бланко-Лещук, вийшов один-на-один із кіпером угорців Браніславом Даніловичем, втім переграти останнього український аргентинець не зміг.

На 27-ий хвилині Лещук все ж домігся свого — з ударом Тайсона головою Данілович впорався, втім у потрібному місці в потрібний час опинився Густаво — проти його добивання угорський кіпер був змушений капітулювати. Це вже шостий гол Бланко-Лещука на цих зборах. Через дві хвилини рахунок подвоївся. Гірники провели зразковий розіграш м’яча — кілька гострих пасів завершились елегантним пасом Тайсона у штрафний майданчик, де Дентіньйо знову змусив Даніловіча витягати м’яч із сітки власних воріт — 2:0.

Тотальний контроль над грою зіграв із гірниками злий жарт — на 36-ій хвилині угорці вибігли у контратаку — Ханджич подав з флангу, а Фельтшер, без особливо спротиву з боку захисту “Шахтаря”, точно пробив головою — 2:1.

У другому таймі угорці заграли значно агресивніше, як в атаці, так і при відборі м’яча, цим самим дещо нівелювавши тотальну перевагу “Шахтаря”, яка мала місце протягом першої половини гри.

На 64-ій хвилині добряче приклався до м’яча Фред, бразилець пробивав із дальньої відстані, втім збільшити рахунок завадив Данілович — кіпер угорців в ефектному сейві м’яч потягнув.

Під кінець зустрічі гірники знову взяли ініціативу до своїх ніг, створивши кілька напівмоментів, втім рахунок на табло залишився незмінним — 2:1 на користь “Шахтаря” і третє місце гірників на товариському турнірі.

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