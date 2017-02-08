Донецкий "Шахтер" занял третье место на турнире "Atlantic Cup"

Пауло Фонсека на игру выставил практически основной состав своей команды. На поле вышли: Андрей Пятов, Исмаили (82 Марсио Азеведо), Ярослав Ракицкий, Александр Кучер (68 Иван Ордец), Дарио Срна (68 Василий Кобин), Максим Малышев (82 Тарас Степаненко), Фред, Дентиньо (68 Виктор Коваленко ), Тайсон (68 Бернард), Марлос, Бланко-Лещук (82 Андрей Борячук).

С первых минут горняки взяли инициативу в собственные ноги, игровое преимущество дончан могло воплотиться в гол уже на девятой минуте - Бланко-Лещук, вышел один на один с кипером венгров Браниславом Даниловичем, впрочем переиграть последнего украинский аргентинец не смог.

На двадцать седьмой минуте Лещук все же добился своего - с ударом Тайсона головой Данилович справился, однако в нужном месте в нужное время оказался Густаво - против его добивания венгерский кипер был вынужден капитулировать. Это уже шестой гол Бланко-Лещука на этом собрании. Через две минуты счет удвоился. Горняки провели образцовый розыгрыш мяча - несколько острых пасов завершились элегантным пасом Тайсона в штрафную, где Дентиньо снова заставил Даниловича вытаскивать мяч из сетки собственных ворот - 2: 0.

Тотальный контроль над игрой сыграл с горняками злую шутку - на тридцать шестой минуте венгры выбежали в контратаку - Ханджич подал с фланга, а Фельтшер, без особого сопротивления со стороны защиты "Шахтера", точно пробил головой - 2: 1.

Во втором тайме венгры заиграли значительно агрессивнее, как в атаке, так и при отборе мяча, тем самым несколько нивелировав тотальное преимущество "Шахтера", которая имела место в течение первой половины игры.

На шестьдесят четвёртой минуте хорошо приложился к мячу Фред, бразилец пробил с дальней дистанции, впрочем увеличить счет помешал Данилович - кипер венгров в эффектном сейве мяч потянул.

Под конец встречи горняки снова взяли инициативу к своим ногам, создав несколько полумоментов, впрочем счет на табло остался неизменным - 2: 1 в пользу "Шахтера" и третье место горняков на товарищеском турнире.