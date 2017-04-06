Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

"Станція працює. Мені тільки що про це доповідав наш керівник Авдіївського водоканалу. Він розмовляв з диспетчером, який сидить в Донецьку. Це з його доповіді. Вода подається в місто. Все нормально. Світло також є", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні ввечері начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу.