Донецька фільтрувальна станція відновила роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Донецька фільтрувальна станція працює, проблем з водопостачанням Авдіївки немає. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Станція працює. Мені тільки що про це доповідав наш керівник Авдіївського водоканалу. Він розмовляв з диспетчером, який сидить в Донецьку. Це з його доповіді. Вода подається в місто. Все нормально. Світло також є", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні ввечері начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу.