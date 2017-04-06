Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Донецкая фильтровальная станция работает, проблем с водоснабжением Авдеевки нет. Об этом сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Станция работает. Мне только что об этом докладывал наш руководитель Авдеевского водоканала. Он созванивался с диспетчером, который сидит в Донецке. Это по его докладу. Вода подается в город. Все нормально. Свет также есть", - отметил он.
Напомним, накануне вечером начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу.