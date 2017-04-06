Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

"Станция работает. Мне только что об этом докладывал наш руководитель Авдеевского водоканала. Он созванивался с диспетчером, который сидит в Донецке. Это по его докладу. Вода подается в город. Все нормально. Свет также есть", - отметил он.

Напомним, накануне вечером начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу.