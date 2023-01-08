Донеччину вночі ворог обстрілював по лінії фронту і в тилу: в ОВА показали наслідки

Цитата

"Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту та били по відносному тилу", - сказав голова ОВА.

Деталі

За даними Кириленка, ситуація по області станом на ранок 8 січня така:



На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з "Градів" зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав.

напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з "Градів" зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці.

напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці.

На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади - без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо.

напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади - без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо.

Доповнення

Голова ОВА також нагадав, що після опівночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці. З його слів, обійшлося без жертв.