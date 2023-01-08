Донецкую область ночью враг обстреливал по линии фронта и в тылу: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Донецкую область ночью российские войска обстреливали как по линии фронта, так и в тылу. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта и били по относительному тылу", - сказал глава ОВА.
Детали
По данным Кириленко, ситуация по области по состоянию на утро 8 января следующая:
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- На Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской громаде. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке - 3 частных дома, в Волчанке - хозяйственные помещения, в Островском - 2 дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а на утро обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка - никто не пострадал.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 человек ранен в Соледаре. Также в громаде повреждены 2 дома в Парасковиевке.
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- На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.
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Дополнение
Глава ОВА также напомнил, что после полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке. По его словам, обошлось без жертв.