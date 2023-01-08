Донецкую область ночью враг обстреливал по линии фронта и в тылу: в ОВА показали последствия

Цитата

"Ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта и били по относительному тылу", - сказал глава ОВА.

Детали

По данным Кириленко, ситуация по области по состоянию на утро 8 января следующая:



На Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской громаде. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке - 3 частных дома, в Волчанке - хозяйственные помещения, в Островском - 2 дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а на утро обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка - никто не пострадал.

направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской громаде. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке - 3 частных дома, в Волчанке - хозяйственные помещения, в Островском - 2 дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а на утро обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка - никто не пострадал.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 человек ранен в Соледаре. Также в громаде повреждены 2 дома в Парасковиевке.

направлении 1 человек погиб и 1 человек ранен в Соледаре. Также в громаде повреждены 2 дома в Парасковиевке.

На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.

направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.

Дополнение

Глава ОВА также напомнил, что после полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке. По его словам, обошлось без жертв.