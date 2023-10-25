Донеччина: росіяни зранку вдарили ракетою по селищу Запоріжжя та масовано обстріляли Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська вранці вдарили ракетою по селищу Запоріжжя Донецької області, є пошкодження. Також з артилерії масовано обстріляли Авдіївку. Про це повідомив у середу в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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«Зранку росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю Покровської громади — пошкоджено 3 будинки», - написав Мороз у Telegram.
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Також голова ОВА повідомив, що на Волноваському напрямку протягом доби Вугледар зазнав 3 мінометних обстрілів, 3 обстрілів з АГС, 1 артобстрілу і 1 удару «шахедом». Пошкоджено будинок у Великій Новосілці.
На Донецькому напрямку через обстріли окупантів одна людина була поранена у Соловйовому Очеретинської ТГ. У Мар'їнській ТГ під обстрілами Новомихайлівка, Антонівка і Парасковіївка.
Крім того, на ранок Авдіївка потрапила під масований артобстріл. Гірник Курахівської ТГ зазнав двох ворожих авіаударів.
На Горлівському напрямку у Марковому Костянтинівської ТГ через обстріли росіян пошкоджено 3 будинки і крамницю. У Часовоярській ТГ пошкоджено 2 багатоповерхівки і 1 приватний будинок. У Соледарській ТГ під обстрілами опинились Роздолівка, Васюківка і Міньківка. Пошкоджено будинок у Дружбі Торецької ТГ.
На Лисичанському напрямку у Лимані пошкоджено 15 будинків, у Сіверську — два будинки і нежитлова споруда.
Доповнення
Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби поранення отримав один мирний житель. Також стало відомо про двох жертв нещодавніх обстрілів.