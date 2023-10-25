Донеччина: росіяни за добу поранили одного жителя, стало відомо про ще двох жертв нещодавніх обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби поранення отримав ще один мирний житель. Також стало відомо про двох жертв нещодавніх обстрілів. Про це повідомив у середу в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 24 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Соловйовому. Крім того, вдалося встановити інформацію про двох цивільних у Степовому, які загинули раніше”, - написав Мороз у Telegram.
Деталі
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни склала 1753 загиблих та 4274 поранених. Ці дані вказані без урахування жертв Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
23 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Курахове Донецької області пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Єлизаветівці через обстріли ушкоджені лінії електропередач, а у Торецьку - інфраструктурний об'єкт.