Через ракетну атаку рф на Курахове пошкоджені багатоповерхівки - Донецька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок російської ракетної атаки на Курахове Донецької області пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Єлизаветівці через обстріли ушкоджені лінії електропередач, а у Торецьку - інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив у вівторок в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“На Донецькому напрямку Курахове зазнало двох ракетних ударів — пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок”, - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
Напередодні під артилерійський вогонь потрапила Єлизаветівка Мар'їнської громади. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач.
Як повідомляється, на Волноваському напрямку росіяни 4 рази обстріляли з артилерії Вугледар — без жертв.
На Горлівському напрямку пошкоджено підприємство і 8 транспортних засобів у Берестку Іллінівської громади. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
На Лисичанському напрямку під обстрілами були Сіверськ і Серебрянка — пошкоджено будинок. У Лимані пошкоджено 4 будинки, також під вогнем опинились Торське і Зарічне.
Додамо
Всього минулої доби росіяни поранили ще двох жителів Донеччини.